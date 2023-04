VIDÉO - Nice : des hommes armés déambulent en ville en plein jour

Interrogé ce lundi par TF1info au sujet de ces images, le procureur de la République de Nice, Xavier Bonhomme, nous indique que "sauf erreur et sous réserve de vérifications", la vidéo montre "des faits commis aux Moulins le 24 mars dernier". Ce jour-là, indique le magistrat, "des tirs ont été entendus et il n'y a pas eu de blessés".

Deux personnes ont été interpellées en flagrant délit - un mineur et un majeur - mais ne sont pas directement impliqués dans les tirs, selon les investigations menées. Elles ont été déférées, mises en examen et placées sous contrôle judiciaire dans le cadre d’une information judiciaire ouverte le 27 mars du chef d'"association de malfaiteurs en vue de la commission d’un meurtre en bande organisée". L'enquête a été confiée à la police judiciaire. On ignore à ce stade si les armes utilisées par les malfaiteurs ce jour-là étaient factices ou non.