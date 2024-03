Violences et fusillades à Nice : 16 personnes placées en garde à vue

Depuis mardi, des règlements de compte d'une violence extrême ont eu lieu dans le quartier des moulins à Nice. Seize personnes ont été placées en garde à vue, indique le parquet. Certaines doivent être jugées ce jeudi.

La plupart des scènes ont été filmées depuis les fenêtres des immeubles et témoignent de la violence extrême des événements. Depuis mardi, de jour comme de nuit, le quartier des Moulins à Nice a connu une série d'incidents sans précédent avec des bagarres manu militari ou à coups de marteau, des lynchages, et des coups de feu.

Ce jeudi, dans un communiqué, le parquet informe que seize personnes, majeures et mineures ont été interpellées dans le cadre des enquêtes ouvertes suites à ces délits.

Comparutions immédiates, gardes à vue levée...

Ainsi, suite aux événements survenus mardi après-midi sur ce secteur, les investigations ont conduit à l’interpellation et au placement en garde à vue de quatre personnes. Deux d'entre elles âgées de 19 et 20 ans, devaient être jugées cet après-midi en comparution immédiate. La première pour des faits de "port prohibé de munitions de catégorie B et port prohibé d’arme de catégorie D". La seconde pour "violences en réunion sans ITT, participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction ou dégradations de biens" et "refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en œuvre la convention secrète de déchiffrement d’un moyen de cryptologie". Les gardes à vue des deux autres ont été levées sans poursuites.

Concernant les événements survenus mercredi matin dans le même quartier, "au regard d’éléments permettant d’envisager un passage à l’acte violent en réaction aux faits de la veille", précise le parquet, neuf mineurs, dont quatre âgés de moins de 16 ans, et trois majeurs ont été placés en garde à vue du chef de "participation à un groupement en vue de la préparation de faits de violences ou de dégradations".

Les quatre mineurs âgés de moins de 16 ans se sont vus notifier, à l’issue de leur garde à vue, des interdictions de paraitre dans le quartier des Moulins pendant six mois pour des faits d’usage de produits stupéfiants. Les gardes à vue ont été prolongées pour les autres mineurs et pour les majeurs.

Quid des motivations?

Pourquoi alors tant d'incidents en si peu de tant ? Selon le parquet, les motivations exactes en lien avec ces épisodes de violences "ne peuvent être établies à ce stade de manière certaine" dans le cadre des procédures.

Toutefois, certaines pistes semblent à cette heure privilégiées "dans un double contexte" avec d’une part, des "rivalités pour le contrôle de points de vente de stupéfiants" et, d’autre part, des "tensions, non directement liées au trafic, entre résidents de la cité et personnes extérieures, mineurs ou jeunes majeurs en situation irrégulière pour la plupart".