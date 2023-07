Nicolas Bedos visé par une enquête pour viol et agressions sexuelles

Nicolas Bedos visé par des accusations de viol et agressions sexuelles. Une enquête préliminaire a été ouverte le 5 juillet pour examiner trois plaintes distinctes de femmes mettant en cause le réalisateur, a indiqué mardi le parquet de Paris, confirmant une information de Mediapart. Contactée, son avocate Me Julia Minkowski n'a pas souhaité réagir. Les investigations ont été confiées au premier district de la police judiciaire de Paris.