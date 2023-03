Le directeur du parti "Les Centristes", élu parisien, en garde à vue pour trafic de stupéfiants

"Nous avons appris avec consternation cette garde à vue. Avec Rachida Dati et Agnès Evren (vice-présidente des LR, députée européenne et conseillère de Paris, NDLR), nous avons décidé de le suspendre immédiatement du groupe à titre conservatoire de son appartenance au groupe Changer Paris. Ça a été fait et annoncé dès lundi soir. Je vais également lui retirer sa délégation à la sécurité dans un premier temps avant d’essayer d’obtenir sa démission du conseil", réagit Philippe Goujon, maire LR du 15e arrondissement, joint ce mardi par TF1info.

Le maire rappelle que Nicolas Jeanneté s'exprimait beaucoup sur les questions de sécurité et de drogue, notamment à la radio et sur les réseaux sociaux. Le 7 mars, le suspect qui siège à la mairie de Paris dans le groupe Républicains, Centristes et Indépendants postait sur Twitter : "#Drogues La politique de prévention de la Ville de @paris est un échec, car elle n'a pour principal objectif que la réduction des risques liés à son usage régulier, sans offre de soins digne de ce nom ! #Gaïa #sallesdeshoot Cette politique encadre, voire sécurise la consommation, la banalise, sans y mettre fin. Il faut aussi et surtout prévenir en amont et ne pas laisser s'installer l'addiction ! #crack #cocaine #chemsex #3mmc".

Depuis quelque temps, ses posts étaient davantage portés sur la réforme des retraites.