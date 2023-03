De faux agents du Fisc ont acheté pour 250.000 euros de voitures aux dépens de l'administration

Tout commence début février. Plusieurs individus, usurpant des courriers et mails de la Direction générale des Finances publiques (DGFiP), se font passer pour des agents de l'institution fiscale. Leur but ? Commander des téléphones, du matériel informatique, mais aussi, et surtout, des voitures. Si certaines commandes ont pu être annulées, d'autres ont bien été honorées et livrées.

Lundi 6 mars, le Centre des Finances publiques de Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) reçoit 6 cartes grises. Le lendemain, un transporteur se présente pour livrer quatre véhicules neufs, commandés par les malfaiteurs. Il s'agit de deux voitures de la marque Skoda et deux autres du constructeur Cupra. Devant le Centre des impôts, deux hommes se présentent alors au livreur pour récupérer les voitures. Intrigués par la situation, et ne connaissant pas ces deux personnes se faisant passer pour des agents fiscaux, le chef du centre des impôts, bien inspiré, contacte les autorités. Qui découvrent la supercherie : les auteurs finissent par être interpellés et terminent en garde à vue.