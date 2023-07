Non, les flashballs ne datent pas des Gilets jaunes, comme l'assure Bruno Retailleau

Tandis qu’une enquête est en cours pour déterminer si la mort d’un jeune homme de 27 ans à Marseille, samedi 1ᵉʳ juillet, est due à un tir de flashball, Bruno Retailleau a tenu à soutenir l’usage de ces armes par la police. Sur franceinfo ce mercredi 5 juillet, le chef de file des sénateurs LR a défendu le travail des forces de l’ordre, "en face de violences qui sont déchainées" et qui "doivent pouvoir se protéger". Et de poursuivre : "Les flashballs sont apparus au moment des Gilets jaunes, on en a beaucoup discuté à l’époque, et ils ont une doctrine d’emploi très stricte. Il n’est pas question de les leur retirer. Entre les gaz lacrymogènes et la matraque et l’arme à feu, il faut une arme intermédiaire : le flashball".