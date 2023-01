Nord : deux chasseurs alcoolisés tiraient sur des lapins en pleine nuit

Samedi dernier, un agent de sécurité qui travaillait de nuit dans une usine de Raillencourt-Sainte-Olle près de Cambrai (Nord) a entendu des coups de feu à proximité du site.

Inquiet, ce dernier n'a pas attendu pour appeler la police et lui demander d'intervenir. À leur arrivée, les fonctionnaires ont très rapidement localisé le lieu des tirs et interpellé deux hommes, leur fusil à la main. Ces derniers étaient en train de tirer sur des lapins sans aucune visibilité... et alors qu'ils étaient totalement ivres.