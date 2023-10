Nord : deux détenus mineurs s'évadent de prison en sciant leurs barreaux

Selon une source syndicale de l'Ufap citée par l'AFP, les détenus, après avoir scié leurs barreaux, auraient "tressé leurs draps pour escalader la toiture et descendre de l’autre côté" alors "qu'un véhicule les attendait à l’extérieur". "La plaque d’immatriculation a été relevée par la vidéosurveillance de la ville et ils sont partis direction la Belgique toute proche de l’établissement", a ajouté cette source.

"On a fait constater il y a plus d’un an que les jeunes pouvaient essayer de couper les barreaux avec les fourchettes et les couteaux avec lesquels ils mangeaient", a affirmé Guy Ryckewaert, premier surveillant à Quiévrechain et délégué syndical Ufap-Unsa.