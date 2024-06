Le corps sans vie d'une octogénaire a été retrouvé chez elle lundi à Férin. Peu après, un homme âgé de 51 ans, connu de la justice pour violences, viol et agression sexuelle, et soupçonné de l'avoir tuée, a été interpellé. Il a été mis en examen pour "meurtre aggravé" et placé en détention provisoire mercredi soir.

C'est l'infirmière avec laquelle elle avait rendez-vous qui l'a retrouvée morte chez elle dans la matinée. Lundi 10 juin, le corps sans vie d'une femme âgée de 82 a été découvert dans sa petite maison de Férin, près de Douai dans le Nord, par la professionnelle de santé qui venait lui prodiguer des soins. La victime présentait alors de nombreuses traces de violence.

Alertés, la police et les secours se sont rendus sur place et le parquet de Douai a ouvert une enquête. Quelques heures après les faits, dans la soirée, un suspect a été interpellé et placé en garde à vue. "Le mis en cause est âgé de 51 ans. Son discernement est, selon les premières expertises, altéré et son casier judiciaire présente cinq mentions pour des faits de violences aggravées, agression sexuelle et viol sur personne vulnérable. Il a été condamné par la cour d’assises de Saint-Omer en 2014 à une peine de 10 ans de réclusion criminelle", indique à TF1info Frédéric Fourtoy, procureur de la République de Douai, ce jeudi.

Des analyses en cours pour déterminer si la victime a été violée

À l'issue de sa garde à vue, le quinquagénaire a été mis en examen pour "meurtre aggravé" et placé en détention provisoire.

"L’origine de la mort consiste dans l’asphyxie de la victime, laquelle présente par ailleurs plusieurs plaies par arme blanche", ajoute le procureur après qu'une autopsie de la victime a été pratiquée.

Concernant les éventuelles violences sexuelles qu'auraient pu subir l'octogénaire, au regard du passé judiciaire du mis en cause, le magistrat explique qu'"il s’agit d’une hypothèse sérieuse qui devra être vérifiée dans le cadre de l’information judiciaire qui a été ouverte", et précise que des "analyses sont en cours".