"Des personnes là pour tuer" : le témoignage des frères ainés de Philippe, battu à mort à Grande-Synthe

Dans la nuit de lundi à mardi, un jeune homme a été roué de coups par plusieurs individus à Grande-Synthe dans le Nord. Âgé de 22 ans, il est décédé des suites de ses blessures. Ses frères ainés ont livré leur témoignage, évoquant l'extrême violence des agresseurs.

"Ces personnes là, c'est vraiment des sauvages". Kelvyn, l'un des frères ainés de Philippe, un jeune garçon de 22 ans mort sous les coups de plusieurs individus à Grande-Synthe (Nord) a vu son corps à la morgue ce mercredi. "Ce sont des personnes qui sont là pour tuer", témoigne dans le reportage en tête de cet article ce dernier, qui pu constater l'extrême violence de l'agression. "Ils lui ont enlevé son pantalon jusqu'à ses chevilles, ils lui ont volé ses baskets je crois aussi", poursuit-il aux côtés de Dylan, l'autre frère ainé de Philippe, lui aussi sous le choc. "C'est le petit, c'est le dernier, on se dit toujours 'il peut pas partir le premier, je suis le plus vieux, normalement, c'est moi'", confie-t-il.

"Un coup de froid"

Selon nos informations, les agresseurs, qui ont également volé le téléphone portable de Philippe et tous ses papiers, ont fait usage de batte de baseball et de barre de fer en visant la tête et le visage. Une autopsie va être réalisée, a de son côté indiqué le parquet, soulignant que seule cette expertise par un médecin légiste permettra de déterminer avec certitude la nature des coups portés et l’éventuelle utilisation d’armes, pour l'heure non confirmée.

Les faits se sont déroulés sur un parking dans la nuit de lundi à mardi vers 1h du matin, alors que le jeune homme rentrait chez lui après avoir passé la soirée chez un ami. Personne n'a rien vu, n'a rien entendu. La population est très choquée. "On ne peut pas croire que ça se soit produit ici à Grande-Synthe", réagit un habitant, ajoutant que "ça donne un coup de froid, c'est malheureux". Très connu dans la région puisqu'il était animateur dans les centres de vacances de la ville, Philippe était un jeune homme sans problème.

Deux mineurs ont été interpellés ce mercredi soir dans le cadre de l'enquête sur la mort du jeune homme et placés en garde à vue. Pour rendre hommage à ce jeune garçon, une marche blanche sera organisée vendredi.