Nord : grève, agression d'un syndicaliste... Que se passe-t-il sur le site de Vertbaudet ?

À la suite de cet incident, le patron du PCF et député du Nord, Fabien Roussel, a indiqué avoir saisi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, de cette agression "extrêmement grave", et souhaité que le parquet s'en saisisse, indépendamment du dépôt d'une plainte par le délégué, "traumatisé".

Tout comme le responsable communiste, la secrétaire générale de la CGT, Sophie Binet, a dénoncé des violences dans le conflit social en cours dans l'enseigne Vertbaudet. "Non seulement le patron refuse de négocier mais en plus le préfet, au lieu de faire organiser une médiation, vient de leur envoyer les CRS pour démanteler le piquet de grève et nous avons une gréviste qui a fini aux urgences et plusieurs gardes à vue", a-t-elle déploré sur France Inter, mercredi 17 mai.

Reçue en fin d'après-midi par Élisabeth Borne, la responsable syndicale a assuré que la Première ministre s'était engagée auprès d'elle à faire "cesser toutes les poursuites contre les ouvrières" et "à garantir une médiation avec la direction de l'entreprise".