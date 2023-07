Injections illégales de botox : deux sœurs à l'origine d'un "système très organisé" seront jugées en août

Après quatre mois d'investigations, les auteures présumées de cette vaste arnaque ont été placées en garde à vue mercredi 12 juillet. Tout avait débuté en mars dernier, quand les enquêteurs de la Section de recherches (S.R.) de Lille ont détecté deux comptes Instagram et Snapchat particulièrement actifs, proposant des injections illégales.

"À la Section de recherche, nous avons des cyberenquêteurs, spécialisés pour détecter les phénomènes criminels sur le net et le dark web. C’est dans le cadre d’une veille sur ce phénomène des faux injecteurs d’acide hyaluronique et de botox que les gendarmes ont repéré ces comptes suspects", explique ce mercredi 19 juillet à TF1-LCI le lieutenant-colonel Vincent Audon, de la Section de recherche de Lille. Les prestations étaient en effet proposées via les pseudonymes Instagram "injection_lille" et Snapchat "Doctor Lougayne".

Immédiatement, le parquet de Valenciennes a ouvert une enquête. Celle-ci a permis de vérifier les pratiques illégales de la "pseudo-docteur", née en 1997 et aidée par sa sœur, née en 2001, et d’identifier plusieurs centaines de clients. "Dans ce genre d’affaire, ce sont souvent des esthéticiennes qui pratiquent ces injections illégales pour arrondir leurs fins de mois. Là, ce sont deux jeunes femmes qui ne faisaient rien d’autre pour vivre et qui avaient mis en place un système très organisé et qui leur a au moins rapporté 120.000 euros en un an et demi", poursuit le lieutenant-colonel Vincent Audon.