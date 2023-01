Nord : un appel à témoins lancé pour retrouver un couple disparu depuis le 1er janvier

Ils sont devenus en quelques jours "Les disparus de La Longueville". C'est sur cette commune du Nord que Marie-France Dumortier, 79 ans, et son compagnon, Richard Di Gennaro, ont été localisés pour la dernière fois grâce à leur téléphone portable, le 1er janvier dernier, à 18h47. Depuis, plus rien.

Ce jour-là, le couple rentrait chez lui après le repas du Nouvel An. Il se trouvait alors à bord de leur Citroën quand ils ont pris la route depuis Maubeuge pour rentrer à leur domicile à Roubaix. Leurs familles ont remarqué leur absence, comme celle du véhicule, trois jours plus tard. Très inquiètes, elles ont immédiatement alerté les forces de l'ordre. "Une enquête a été ouverte par le parquet de Lille dès que la disparition inquiétante du couple a été signalée au commissariat de Roubaix le 5 janvier 2023. Le commissariat de Roubaix et la communauté de brigade de Bavay ont été co-saisis par la procureure de la République pour poursuivre les recherches. De nombreuses investigations ont été diligentées et des recherches sont toujours en cours", confirme le parquet de Lille à TF1info ce mardi.