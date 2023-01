Nord : un corps découvert par un chasseur à La Longueville

"L'examen de la dentition du défunt, comme des premiers effets personnels retrouvés sur place, laissait plutôt penser à un individu jeune et de sexe masculin, sans qu'il soit possible cependant de pouvoir l'affirmer avec certitude à ce stade", indique-t-il.

Une autopsie et "diverses analyses scientifiques" vont être réalisées en début de semaine pour établir les causes de la mort et l'identité de la victime.