Un couple interpellé après la découverte d'une fratrie de dix enfants maltraités dans le Nord de la France

En effet, les policiers découvrent d'abord deux enfants de 2 et 5 ans, couverts d'excréments et endormis alors qu'ils sont ligotés à des chaises hautes. Actu Pas-de-Calais révèle que le plus jeune des deux accuse un retard de motricité. Ils ne pouvaient descendre de leur chaise sans l'autorisation de leurs parents et ne pouvaient pas sortir de la maison. L'ensemble de la fratrie aurait subi un traitement similaire, vivant dans des conditions d'hygiène déplorables, et subissant par ailleurs des violences physiques répétées.

Si tous les enfants étaient scolarisés, ils n'allaient à l'école que très rarement. Les services de police n'avaient jusqu'alors jamais eu affaire à ce couple. Interpellés immédiatement après l'intervention à domicile, les parents n'ont pu que reconnaître les faits et ont été présentés au tribunal à l'issue de leur garde à vue, rapporte La Voix du Nord. Ils ont été placés sous contrôle judiciaire. La mère était sans emploi et le père exerçait au noir des travaux de mécanicien.