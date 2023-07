Nord : un septuagénaire meurt après avoir été tabassé par des jeunes auxquels il demandait le silence

Une information judiciaire a été ouverte le 8 juillet, et trois individus ont été interpellés et mis en examen dans cette affaire, âgés de 14, 17 et 18 ans. Le jeune homme de 17 ans est soupçonné d'avoir porté "de multiples coups de poing et de pied à la victime, notamment lorsque celle-ci se trouvait au sol après avoir chuté sous l'impact des coups", selon le parquet.

L'agresseur présumé a été mis en examen pour "tentative de meurtre" - des faits qui devraient être requalifiés en homicide volontaire après le décès du septuagénaire. Il a été placé en détention provisoire. Les deux autres personnes ont été mises en examen pour "non-empêchement d'un crime et non assistance à personne en danger". Le suspect de 18 ans a été placé sous contrôle judiciaire, tandis que celui de 14 ans a fait l'objet d'une mesure éducative provisoire.

"Comme vous toutes et tous, je suis en état de choc face à cet acte d'une rare violence", a écrit le maire du Vieux-Condé, David Bustin, dans un message posté mardi sur les réseaux sociaux, adressant ses condoléances aux proches de la victime. Le maire a indiqué à l'AFP que le septuagénaire était un ancien fleuriste à la retraite qui était membre de l'association caritative des Colis du cœur.