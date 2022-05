Nord : une fillette de deux ans grièvement blessée après avoir été attaquée par un rottweiler

France Bleu rappelle que "le Rottweiler est un chien de garde et de défense" classé en 2ème catégorie, et que les propriétaires doivent être majeurs et avoir un casier judiciaire vierge pour un posséder un, ils doivent recevoir une formation. La mairie de Péronne-en-Mélantois avait délivré un permis de détention aux propriétaire de l'animal qui a attaqué l'enfant". Une réunion à la gendarmerie de Cysoing était prévue ce mardi.