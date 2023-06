Nord : une mère en garde à vue, soupçonnée d'avoir jeté son nouveau-né par la fenêtre

C’est la piste d’un déni de grossesse suivi d’un infanticide qui est avancée. Un nouveau-né a été découvert mort dans la nuit de samedi à dimanche sur un trottoir à Cappelle-la-Grande (Nord). La mère, étudiante en droit à Lille et âgée d'une vingtaine d'années, a été placée en garde à vue pour "meurtre sur mineur de moins de 15 ans" à l'issue de son hospitalisation, a indiqué le procureur de la République de Dunkerque, Sébastien Piève, à l'AFP.

Selon son récit, la jeune femme aurait fait un déni de grossesse et aurait expliqué s’être "retrouvée à mettre au monde seule cet enfant alors qu'elle se trouvait dans sa chambre chez ses parents". En entendant son père rentrer, elle aurait été prise de panique et aurait jeté l’enfant par la fenêtre de sa chambre qui se trouve au 1er étage de l’habitation. D’après les déclarations de la jeune femme, qui "s'exprime bien et a un bon niveau intellectuel", selon les mots du procureur, le bébé était mort-né. Mais les premières constatations médico-légales semblent infirmer cette version. Une autopsie doit être pratiquée ce lundi et devrait permettre d'en savoir plus.