Nord : victimes de violences, deux fillettes de moins de trois ans décèdent en quelques jours

Une trentaine de kilomètres séparent les communes où ont eu lieu ces deux tragédies. En quelques jours, dans le Nord, deux fillettes respectivement âgées de 2 ans et demi et de 16 mois ont perdu la vie après avoir été victimes de violences. Jeudi 17 août, les pompiers sont intervenus dans un appartement de Seclin pour porter secours à une petite fille de deux ans et demi prénommée Ruby. Mais à leur arrivée, la fillette est déjà décédée. "L’autopsie de la petite fille âgée de 2 ans et demi a révélé des marques de coups répétés sur le corps et la tête", précise à TF1info ce jeudi le parquet de Lille.

Le lendemain, à Douai, c'est la petite Ambre, âgée de 16 mois, qui est retrouvée inconsciente, présentant des traces de coups sur le visage et sur le corps dans l'appartement de sa maman. Hospitalisée dans un état grave, l'enfant en état de mort cérébrale jusqu’alors, a été déclaré morte mardi 22 août. Des coups portés à la tête seraient à l’origine du décès.