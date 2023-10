Nordahl Lelandais bientôt jugé pour agression sexuelle sur une petite-cousine mineure

Elle garde alors le silence, mais apprend l'année suivante que l'ex-militaire a aussi agressé sexuellement deux autre petites-cousines, âgées de 4 et 6 ans, au cours du même été 2017. Elle se confie alors à sa mère sur l'agression qu'elle dit avoir subie, et porte finalement plainte. Nordahl Lelandais est mis en examen en février 2020, mais continue de nier les faits. "Aujourd’hui encore, il s’estime toujours tout-puissant et a conservé ce côté méprisant pour ses victimes", a estimé l'avocate de la plaignante, toujours auprès du Parisien.

La cour d'assises de l'Isère avait condamné Nordahl Lelandais en février 2022 à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une mesure de sûreté de 22 ans pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys, 8 ans, ainsi que pour des agressions sexuelles des deux autres petites-cousines. Il avait déjà été condamné en mai 2021 à Chambéry à vingt ans de réclusion pour le meurtre du jeune caporal Arthur Noyer en avril 2017.