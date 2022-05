Nordahl Lelandais mis en cause dans une nouvelle affaire par une lettre anonyme

La lettre anonyme est arrivée le 9 février dernier dans une enveloppe avec un timbre vert au siège de l'association "Assistance et recherche de Personnes disparues" le 9 février dernier, alors que Nordahl Lelandais était jugé pour le meurtre de la petite Maëlys. Elle était adressée au vice-président de l'association.

Dans ce courrier dactylographié, l'auteur affirme avoir "connu Nordahl Lelandais à Chambéry en 2012" : "Nous sommes devenus des copains, car nous avions des chiens", précise-t-il. "On s'est entraînés partout dans la région et avons eu un problème avec un gars qui était au milieu de la route à Sainte-Marie-du-Mont, car nous allions sur un site abandonné à Saint-Hilaire-du-Touvet pour fumer et boire et grimper avec les chiens", indique-t-il.

Selon l'envoyeur, "le gars bizarre était au milieu de la route dans un virage vers un foyer de handicapés et Nono s'est arrêté et est descendu de la voiture en l'insultant et le gars est parti en courant dans la forêt et Nono s'est arrêté et est descendu de la voiture en l'insultant et le gars est parti en courant dans la forêt. Et Nono a lâché les trois chiens qui sont partis après le gars et ils sont revenus un bon moment après. Et on n'a pas revu le gars."