Norman Thavaud accusé de viol : YouTube le prive de ses revenus publicitaires

Le youtubeur star, accusé viol et de corruption de mineures, ne sera plus rémunéré sur sa chaîne aux 12 millions d'abonnés "pour une durée indéterminée". YouTube a sanctionné Norman Thavaud, pionnier français de la plateforme, en le privant des publicités générant des revenus, associées à sa chaîne.

"Nous avons décidé de démonétiser la chaîne de Norman, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de publicités associées à sa chaîne et donc plus de revenus", a indiqué, dimanche 11 décembre à l'AFP, un porte-parole de YouTube, confirmant des informations de presse. Une sanction qui suit celle du groupe Webedia (AlloCiné, PurePeople...), quelques jours plus tôt, qui a suspendu sa collaboration avec le trentenaire après son placement en garde à vue pour viol et corruption de mineur.