Normandie : attaque à la voiture-bélier pour... 1700 euros d'andouille et de jambon

Une enquête a été ouverte par le parquet de Coutances. La voiture utilisée par les malfaiteurs a été retrouvée incendiée sur la commune de Brécé, à une centaine de kilomètres des lieux du délit. Les malfrats, eux, étaient toujours en fuite ce vendredi.

Pas de trace non plus de la charcuterie, quatre jours après les faits. "On peut imaginer que c'est pour de la revente, mais revendre de la charcuterie sur des sites entre particuliers, ça n'est pas très discret. Est-ce un réseau ? Une commande ? Je ne sais pas. Mais, compte tenu des quantités volées, je n'ose imaginer que ce soit pour une consommation personnelle, même si je sais qu'il existe de vrais amateurs de charcuterie ou qu'il y a en ce moment des personnes dans le besoin. On parle quand même de plusieurs gros jambons entiers, d'une trentaine d'andouilles et de plusieurs lots de raclette", souligne la gérante.

Les investigations, confiées à la brigade de recherche de Coutances, se poursuivent.