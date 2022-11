Normandie : le maire retrouvé pieds et mains cloués évoque une agression politique

Qu'est-il arrivé au maire de Saint-Côme-du-Mont, petite commune située entre Saint-Lô et Cherbourg ? Mercredi dernier, Bernard Denis, a été retrouvé à 12 h 30 dans un champ à proximité de la salle des fêtes, blessé au visage et présentant deux clous plantés dans chacune de ses mains et un clou planté dans chaque talon.

Hospitalisé au centre hospitalier de Saint-Lô, il a été opéré le jeudi matin afin d'extraire les clous de ses mains. Ceux plantés dans les talons avaient été ôtés la veille. "Son état de santé physique n'est pas alarmant. Il a fait l’objet d’examens médico-légaux qui ont conclu à une incapacité totale de travail de 21 jours", informe Michaël Giraudet, procureur de la République de Coutances dans un communiqué.

Le parquet a ouvert immédiatement une enquête ouverte du chef de "violences aggravées". Celle-ci a été confiée à la brigade des recherches de Saint-Lô, avec l’appui de la cellule d’investigation criminelle et de la section de recherches de Caen.