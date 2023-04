Notre-Dame de Paris : une enquête sur la pollution au plomb provoquée par l'incendie

Cette procédure a été ouverte après le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en juin 2022, pour "mise en danger d'autrui". L'association Henri Pézerat, l'Union départementale CGT-Paris et deux parents d'élèves en sont à l'origine. Elle vise principalement l'Agence régionale de santé (ARS), la préfecture de police et la mairie de Paris, accusées de n'avoir pas mis en place toutes les précautions nécessaires après l'incendie.

Selon les requérants, ces acteurs l'auraient fait en connaissance de cause, ayant eu vent de mesures de plomb élevées aux abords de la cathédrale. "En dépit de l'ampleur de l'incendie et de la connaissance des risques de pollution et de contamination [...], aucune précaution particulière n'a été prise par les autorités concernées pendant plus de trois mois après l'incendie", mettant en danger "les enfants (dans les crèches et écoles), les riverains et les travailleurs (du quartier et de la cathédrale)", fustigent-ils.