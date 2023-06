Nouveaux cas de chiens empoisonnés : quatre animaux meurent à Lille, la mairie appelle à la vigilance

"Les premiers témoignages rapportés pouvant laisser penser à l’hypothèse d’un empoisonnement volontaire, la Ville a souhaité déposer plainte contre X afin qu’une enquête soit ouverte pour faire toute la lumière sur les circonstances de ces intoxications", informe la mairie de Lille.

Et de préciser : "S’il s’avérait que la cause est une intoxication par pesticides, la Ville rappelle qu’elle n’en utilise plus depuis 2008".