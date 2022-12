Nouvel An : le couvre-feu pour les mineurs de moins de 16 ans reconduit dans le Bas-Rhin

Ce couvre-feu est présenté comme un moyen de passer "un réveillon en toute sécurité", selon le communiqué presse. Cette décision vient s'ajouter à d'autres mesures de maintien de l'ordre, dont une interdiction de la distribution, de l’achat et de la vente à emporter de carburants dans tout récipient transportable, une interdiction de la vente et de la consommation d'alcool sur la voie publique et une interdiction d'achat, de vente, de cession, de l’utilisation, du port et du transport de feux d'artifices notamment, en vigueur depuis le 3 décembre dernier.

Par ailleurs, un arrêté préfectoral a été pris du 30 décembre au 2 janvier pour interdire dans le département tous rassemblements festifs à caractère musical de type "Rave Party", "Free Party" ou "Teknival", en prévention notamment de "risques de troubles grave à l'ordre, à la sécurité et à la salubrité publique".