Nouvel An 2024 : 211 interpellations dans toute la France, une nuit globalement "calme"

Plus de 200 personnes ont été interpellées à l'occasion des festivités du Nouvel An, a annoncé Gérald Darmanin, selon un point de situation à 1h30. Le ministre de l'Intérieur a salué des célébrations qui ont eu lieu "dans le calme", remerciant "les forces de l'ordre mobilisées" pour assurer la sécurité.

Des célébrations du Nouvel An qui se sont globalement déroulées "dans le calme". Un total de "211 individus ont été interpellés" dans toute la France à 1h30, a annoncé dans la nuit du dimanche 31 décembre au lundi 1ᵉʳ janvier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. "Cette nuit encore aux côtés des forces de l'ordre mobilisées pour notre sécurité. Merci à elles pour leur engagement", a écrit sur X (ex-Twitter) le locataire de la place Beauvau, saluant le climat apaisé dans lequel "les grandes festivités" ont eu lieu, "notamment à Paris, où plus d'un million de personnes étaient rassemblées".

S'exprimant plus tôt depuis la préfecture de police de Paris, où il s'était rendu pour faire un point de la situation, le locataire de la place Beauvau a indiqué en outre qu'il y avait eu "des petites échauffourées à Bordeaux et à Nîmes". "Les choses se passent le plus calmement possible (...) c'est plus calme que l'an dernier, mais il y a beaucoup plus de monde", a-t-il dit. Le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez, présent à ses côtés, a affirmé que "la police fai(sait) un travail extrêmement sévère".

À quelques mois des Jeux olympiques (26 juillet-11 août), le Nouvel An, sur les Champs-Élysées en particulier, faisait figure de test sur la capacité des forces de l'ordre à accueillir sans incident plusieurs centaines de milliers de spectateurs.