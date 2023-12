Nouvel An : jusqu'à 80% des policiers municipaux en grève pour la Saint-Sylvestre

De nombreux policiers municipaux prévoient de faire grève ce dimanche et lundi 1ᵉʳ janvier, selon des syndicats. Ils réclament notamment de meilleures conditions de rémunération.

Un Nouvel An sous le signe de la grève. Jusqu'à 80% de policiers municipaux prévus sur le terrain seront en grève pour le réveillon de la Saint-Sylvestre et le 1ᵉʳ janvier, affirment ce dimanche deux organisations à l'origine du mouvement. Elles réclament notamment de meilleures conditions de rémunération. "Nous pensons qu'entre ceux qui vont faire grève et ceux qui vont venir, mais n'assurer que les missions urgentes, nous allons arriver à 80%", a indiqué à l'AFP Stéphane Poupeau, président du Syndicat national sécurité publique.

Réunion début janvier

Dimanche et lundi, certains agents interviendront ainsi en cas "de danger pour les personnes ou biens, d'agressions, d'incendies avec risque de propagation, mais pas sur les incivilités du quotidien", a précisé ce policier municipal de Tours. S'il est "assez compliqué d'avoir des retours", chaque police municipale dépendant de sa mairie, Thierry Colomar, président de la Fédération nationale des policiers municipaux de France, prévoit aussi une mobilisation "autour de 80% d'ici à ce soir" avec une "tendance, de 20% à 80% selon les départements, qui augmente au fil de la journée".

La ministre déléguée en charge des Collectivités territoriales, Dominique Faure, avait pourtant "bon espoir" d'arriver à un accord avec les représentants des 26.000 policiers municipaux. Son entourage indique qu'une réunion aura lieu le 12 janvier, lors de laquelle la ministre leur "fera des propositions". "Un accord en début d'année" demeure l'objectif du gouvernement.

Le ministère s'est refusé à commenter l'ampleur de la mobilisation pour le Nouvel An, soulignant toutefois que "les deux principales organisations syndicales (FO-police municipale et la FA-FPT) n'appellent pas à la grève", ce qui montre que "ce dialogue est en bonne voie".