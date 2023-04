Nouvelle avalanche dans les Alpes : trois personnes portées disparues à la frontière franco-italienne

Nouvel accident en montagne. Trois personnes sont portées disparues ce jeudi soir après une avalanche survenue dans l'après-midi à la Pointe de la Golette, à la frontière franco-italienne, dans le secteur de Tignes, a annoncé la préfecture de Savoie. L'avalanche a touché quatre personnes, "trois randonneurs et leur guide", explique la préfecture dans un communiqué.

Ce dernier "a pu s'extraire de l'avalanche et rejoindre une caravane terrestre de secouristes italiens qui partaient à leur recherche". Toutefois, en raison des conditions météorologiques, ni les hélicoptères ni les secours terrestres, mobilisés côté français et italien, n'ont pu accéder au lieu de l'avalanche. "Les opérations de secours se poursuivent avec les secouristes français et italiens afin de retrouver les personnes disparues", ajoute encore la préfecture.