Le ministre de l'Intérieur a annoncé, vendredi matin, que les 26 barrages du dernier quartier de Nouméa hors de contrôle avaient été supprimés. Si la situation sécuritaire s'améliore en nouvelle-Calédonie, l'aéroport international restera toutefois fermé jusqu'à lundi matin.

Le dernier quartier de Nouméa qui restait hors de contrôle a été repris, vendredi 31 mai, par les forces de l'ordre. Sur la plateforme X, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé qu'une "grande opération de police" avait eu lieu "avec succès, dans le quartier de Rivière-Salée, le dernier de Nouméa qui n'était pas sous contrôle". L'opération a été menée par le RAID et le GIGN notamment, elle a mené à l'interpellation de 12 personnes et la suppression de 26 barrages.

Réouverture lundi

Si la situation sécuritaire s'améliore en Nouvelle-Calédonie, après des semaines de violences liées à la réforme contestée du corps électorale, l'aéroport international de Nouméa-La Tontouta, fermé aux vols commerciaux depuis le 14 mai et qui devait le rester jusqu'à dimanche, le sera jusqu'à lundi matin, a indiqué la compagnie aérienne locale Aircalin en citant le Haut commissariat. "La Nouvelle-Calédonie étant toujours en situation de crise, le Haut-Commissariat annonce une prolongation de la fermeture de l'aéroport de Nouméa-La Tontouta jusqu'au 3 juin à 09h (heure locale de Nouvelle-Calédonie)", c'est-à-dire minuit dans la nuit de dimanche à lundi en heure de Paris, selon un communiqué d'Aircalin. Une opération doit notamment être menée pour démanteler le barrage de Tamoa, près de l'aéroport.

Par ailleurs, d'autres quartiers restent bloqués dans l'agglomération de Nouméa, sur les communes du Mont-Dore, Païta et Dumbéa, a souligné devant la presse la présidente de la province Sud, Sonia Backès, principale représentante du camp loyaliste. La crise a fait sept morts, dont deux gendarmes, l'état d'urgence a été en vigueur pendant une douzaine de jours et le couvre-feu l'est toujours. La tension a cependant nettement baissé ces derniers jours, même si des barrages plus ou moins filtrants persistent ici ou là, et que des incendies sont déclenchés sporadiquement.