Nouvelle-Calédonie : une femme de 33 ans battue à mort par son compagnon

Le drame se serait produit au terme d'une dispute. Une mère de famille de 33 ans a été tuée par son compagnon à Bourail, localité située à 180 km au nord de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Les faits se sont produits samedi au sein de la tribu kanak de Ny, a précisé lundi le procureur de la République Yves Dupas dans un communiqué.

Selon les premiers éléments communiqués par le parquet, le couple, parent de deux enfants de 2 et 8 ans, avait consommé plusieurs bouteilles d'alcool et s’est disputé au cours de la soirée, au point qu’une cousine serait intervenue pour apaiser la situation. Des membres de la famille l’ont découverte "inanimée dans son lit" le lendemain matin et ont appelé les secours.