"Nouvelle école" : le vainqueur de la compétition de rap sur Netflix visé par une plainte pour viol

Selon les informations de nos confrères, une jeune femme âgée de 26 ans a dénoncé plusieurs rapports sexuels non consentis entre fin 2020 et le printemps 2021. Celle-ci indique avoir connu le rappeur via une amie à l'été 2020, avant d'échanger avec lui sur les réseaux sociaux, de devenir amis, et de décider d'aller plus loin et que leurs relations ne dégénèrent. Aux enquêteurs, la jeune femme a expliqué avoir été violée à trois reprises, dont la dernière l'ayant contraint à subir une IVG.