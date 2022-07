Nouvelle plainte, garde à vue, témoignages incriminants... L'affaire Bouthier prend de l'ampleur au Maroc

Durant ce point, la garde à vue d'un septième suspect, de nationalité française, a également été annoncé. Cinq autres collaborateurs avaient été traduits devant un juge d'instruction et mis en détention provisoire le 6 juillet dernier quand un sixième inculpé avait été laissé libre. Tous sont accusés de "traite d'êtres humains", "harcèlement sexuel", "attentat à la pudeur" et "violences verbales et morales".

Ces six salariés du groupe, cinq Marocains - dont deux femmes - et un Français, auraient "recruté et préparé psychologiquement les filles pour la venue du patron" et "justifiaient les agissements déplacés" de Jacques Bouthier, selon une autre avocate membre de l'Association marocaine des droits des victimes, Karima Salama. En France, la justice a mis en examen, fin juin, deux hommes, dont un policier, dans l'enquête pour "traite d'êtres humains" et "viols sur mineure" dans laquelle Jacques Bouthier est incarcéré.