Plus de 500 noyades chaque été en France : trois mères témoignent dans une campagne choc

L’enquête "Noyades", réalisée tous les trois ans, avait recensé 1480 noyades accidentelles en 2021, dont 27% de décès. Ces noyades accidentelles concernent tous les lieux et tous les âges. En 2021, elles étaient plus nombreuses chez les jeunes et les plus âgés avec 22% de noyades accidentelles chez les enfants de moins de 6 ans et 26% chez les personnes de 65 ans et plus. La proportion de noyades suivies de décès était quant à elle plus élevée chez les plus de 65 ans : 41 % contre 6 % chez les enfants de moins de 6 ans.