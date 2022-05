Narbonne : deux jeunes meurent noyés

La mer a encore tué ce samedi. En début d'après-midi, un adolescent et un jeune adulte se sont noyés au large des plages de Narbonne. "Un mineur de 17 ans et un majeur d'une vingtaine d'années" se sont noyés, tandis qu'une troisième personne qui se trouvait avec eux a pu être secourue et se trouve en "urgence relative", ont précisé à l'AFP les pompiers de l'Aude.

Ces deux Toulousains, étaient venus passer une journée à la plage, selon Midi Libre, et se trouvaient à 150 mètres de la plage lorsqu'ils ont été en détresse. Ils n'ont pas pu être sauvés à temps malgré la présence d'un binôme de sauveteurs, selon la même source.