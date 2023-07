Pyrénées-Orientales : un adolescent de 16 ans retrouvé mort noyé dans la Méditerranée

L'alerte a été donnée aux secours vers 18h. Dans la foulée, un important dispositif de recherche, incluant des plongeurs, des pompiers, des gendarmes, un hélicoptère et un avion Falcon 50 de surveillance maritime, a été déployé. Des plongeurs du Service départemental d'incendie et de secours (Sdis) ont retrouvé le corps de l'adolescent, et le décès a été constaté à 18h50.

"Sans présumer des circonstances de cet événement, la Préfecture maritime de la Méditerranée rappelle qu'avant toute sortie en mer, il convient de vérifier la météo sur zone", poursuit-elle. En ce début de vacances estivales, elle appelle également à "ne pas surestimer ses moyens et ses capacités".