Noyades en France : des accidents survenus pendant le week-end de Pentecôte

Selon les résultats intermédiaires de l’enquête "NOYADES 2021" réalisée par Santé Publique France, 1 983 noyades sont survenues dans l'Hexagone entre le 1er juin et le 31 août 2021, incluant 1 119 noyades accidentelles documentées, dont 250 suivies de décès (22 %).

Sur la même période, le nombre de noyades accidentelles en 2021 est en baisse de 9 % par rapport à 2018. En 2021, les deux catégories d’âge les plus représentées parmi les noyades accidentelles étaient les enfants âgés de moins de 6 ans (26 %) et les personnes âgées de 65 ans et plus (20%).