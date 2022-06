Noyades dans les Alpes-Maritimes : le préfet "appelle à la plus grande vigilance"

Le préfet appelle donc à la plus grande vigilance de tous, plus particulièrement, des personnes âgées, fragiles et des parents

des jeunes enfants.

"Pour rappel, une noyade sur quatre est mortelle et un pic de chaleur multiplie par trois le risque de noyade. Pour se baigner en toute sécurité, ne jamais laisser un enfant se baigner en mer ou en piscine sans surveillance d'un adulte. Pour les moins jeunes, il convient de toujours choisir des zones de baignades surveillées et de ne pas surestimer son état de forme", insiste Bernard Gonzalez dans son communiqué.