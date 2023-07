Noyades : au moins neuf morts en dix jours sur la façade Atlantique

Une mer agitée, des vents forts, une alerte météo, des interdictions parfois bravées et des consignes souvent non respectées… En dix jours, ce sont pas moins de neuf nageurs et plaisanciers dont les corps ont été retrouvés sans vie ou qui sont toujours portés disparus dans les eaux de la façade ouest du pays.

Le dernier fait en date remonte à dimanche 16 juillet au soir à Roscanvel dans le Finistère. Là, un témoin a signalé aux secours la présence d’un baigneur d’une quarantaine d’années en difficulté au large de la presqu’île de Quelern. "Le CROSS (Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage, ndlr) a diffusé immédiatement un message MAY DAY et a pris la coordination des opérations en engageant d’importants moyens parmi lesquels l’hélicoptère de la sécurité civile Dragon 29, le semi-rigide SNS 723 Taï Bihan de la SNSM (Société nationale de sauvetage en mer, ndlr), un véhicule léger des pompiers et une Patrouille de gendarmerie. À 23h40 la victime a été repérée par l’hélicoptère de la sécurité civile dragon 29 et récupérée par la vedette de la SNSM. Des tentatives de réanimation ont été effectuées. En vain, à 00h46 le médecin du SAMU constate malheureusement son décès", informe la préfecture maritime de l’Atlantique ce lundi.