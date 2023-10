Morbihan : le directeur d'une école catholique mis en examen pour "agressions sexuelles"

Face aux enquêteurs, il a reconnu les faits. Mercredi, à l'issue de sa garde à vue, le directeur de l’école catholique du Sacré-Cœur à Noyal-Muzillac, petite commune à l'est de Vannes dans le Morbihan, a été mis en examen pour agressions sexuelles sur mineurs de moins de 15 ans et placé en détention provisoire.

Le mis en cause, âgé de 29 ans, sans antécédents judiciaires et qui est aussi enseignant dans l'école, a avoué avoir pratiqué "des attouchements sur des enfants de 7 à 10 ans pendant un voyage scolaire", a annoncé mercredi le procureur de la République de Vannes dans un communiqué. Des élèves de CE1, CE2, CM1 et CM2 de l’école participaient à ce voyage la semaine du 2 octobre 2023.