Nuit de la Saint-Sylvestre : en patrouille avec Police secours à Rouen

Leur réveillon s'est achevé à l'hôpital. Une rixe a opposé les convives d'une soirée à une dizaine d'inconnus qui faisaient la fête juste à côté. Quand le brigadier Julien et ses collègues interviennent à 4h du matin, les vitres des voitures garées aux alentours sont brisées, et plusieurs fêtards sont blessés. Les témoignages sont confus, les policiers les recueillent pendant que les sapeurs-pompiers prennent en charge les blessures les plus sérieuses. "C'est une soirée en principe festive, et voilà", commente le brigadier dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "ça aurait pu mal tourner, il prend [un coup de couteau] dans le bras, il aurait pu aussi bien le prendre dans le thorax".