Nuit de la Saint-Sylvestre : 90.000 policiers et gendarmes mobilisés dans toute la France

Menace terroriste, violences urbaines, conduite sous alcool ou stupéfiants... Les risques à surveiller sont nombreux le soir de la Saint-Sylvestre pour les forces de l'ordre, en particulier cette année, après deux ans de restrictions pour cause de Covid-19. Si bien que quelque 90.000 policiers et gendarmes seront mobilisés en France, dont 5400 à Paris, pour la nuit du Nouvel An, ont indiqué vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin et la préfecture de police de Paris.

Le "niveau élevé et persistant de menace terroriste" et les "récents évènements survenus à Paris contre la communauté kurde", après une fusillade ayant fait trois morts à Paris la semaine passée, doivent "conduire à la plus grande vigilance", écrit-il dans une note adressée aux préfets. Il leur est également demandé de prévoir un "dispositif dissuasif, visible et à pied", associant forces de l'ordre et militaires de l'opération Sentinelle.

Les transports en commun seront particulièrement surveillés, ajoute le ministre, et des points de filtrage pour accéder aux lieux de rassemblements avec fouille et palpations pourront être mis en place.