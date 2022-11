Ocean Viking : 44 des 234 rescapés vont être expulsés, une soixantaine éligible au droit d'asile

Ce mardi, une requête de l'Association nationale d'assistance aux frontières pour les étrangers (Anafé) demandant la fin "des privations de liberté" pour les migrants secourus par le navire humanitaire Ocean Viking et placés dans une zone d'attente fermée à Hyères (Var) a été rejetée.

L'Anafé demandait, entre autres, au juge des référés du tribunal administratif de Toulon que la création, par arrêté préfectoral, de cette "zone d'attente" dans un centre de vacances de la presqu'île de Giens d'où les migrants naufragés en Méditerranée ne peuvent pas sortir, soit suspendue.

Elle arguait notamment d'un "détournement de pouvoir" de l'État et demandait qu'il soit enjoint aux autorités de "mettre fin immédiatement aux privations de liberté de toutes les personnes qui se trouvent dans cette zone" et "de les orienter vers un lieu d'hébergement susceptible de les accueillir en tenant compte de leur composition familiale et de leur état de santé".

La juge des référés a toutefois estimé que le préfet du Var a dû créer cette zone fermée "pour répondre à l'urgence qu'il y avait à accueillir près de 250 personnes provenant de différents pays, afin de leur prodiguer des soins rendus urgents par les difficultés rencontrées durant leur périple".