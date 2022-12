Octogénaire décédée de malnutrition : son fils condamné à 7 ans de prison, du sursis pour son médecin

Ce sont des ambulanciers qui avaient découvert la victime, encore en vie, mais dans un état inimaginable. Ces derniers avaient été appelés par le fils de celle-ci pour la transporter, au printemps 2017, d'un appartement à un autre dans un immeuble de Mulhouse en raison d'un déménagement. Mais en arrivant sur place, le spectacle sous leurs yeux les a laissés sans voix.

Dans l'appartement, une odeur insoutenable, des draps souillés par les excréments et les urines et une femme d'une maigreur terrifiante et dont les ongles mesuraient près de 10 cm. Cette octogénaire avait été immédiatement conduite à l'hôpital de Mulhouse pour y être soignée. Malgré les soins prodigués, celle-ci n'a pas survécu. Elle y est décédée en mai 2017.

De lundi à mercredi, le fils et la fille de la victime ainsi que le médecin de famille ont comparu pour "délaissement", "non-dénonciation de mauvais traitements" et "non-assistance à personne en danger". La cour d'assises du Haut-Rhin a condamné le médecin à trois ans de prison avec sursis, le fils de la victime à sept ans d'emprisonnement tandis que la fille de celle-ci a été relaxée.