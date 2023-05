Oise : deux fermes de cannabis démantelées par la gendarmerie, deux personnes arrêtées

Coup de filet dans l'Oise. La gendarmerie a fait savoir que deux fermes de cannabis, implantées dans un pavillon d'Arsy et dans une maison du centre de Venette, deux communes des Hauts-de-France, avaient été démantelées. Deux personnes ont été arrêtées et placées en garde à vue pour "production et fabrication non autorisée de stupéfiants".