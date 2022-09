Oise : un adolescent enlevé à la sortie de son lycée avant d'être séquestré et frappé dans une cave

Mardi dernier, quatre jours après les faits, trois mineurs, âgés de 16 à 17 ans, étaient interpellés et placés en garde à vue. Le lendemain, mercredi 14 septembre, un homme âgé de 20 ans s'est présenté aux services de police avant d'être placé en garde à vue à son tour. "Au cours de leurs auditions, ils contestaient leur implication. Plusieurs d’entre eux étaient déjà connus de la justice", précise le magistrat.

À l'issue de leur garde à vue, les quatre suspects ont été mis en examen jeudi dans le cadre d'une information judiciaire ouverte pour "enlèvement et séquestration commis en bande organisée," "violences volontaires ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours aggravées par deux circonstances" (en réunion et avec usage ou menace d’une arme, en l’espèce un couteau).

L’un des mineurs, âgé de 16 ans au moment des faits et qui vient d’avoir 17 ans, a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention. Le majeur et deux des mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire par ce même magistrat. Tous demeurent présumés innocents.

Le mobile de cette affaire demeurait, pour l'heure, inconnu.