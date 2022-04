Oise : un conseiller municipal RN condamné pour atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui

"Elles ont été découvertes dans un ancien téléphone qu’il n’utilise plus. D’après ses dires, il les avaient même oubliées car elles remontent à 2020. Monsieur Branche assure ne pas se rappeler pourquoi il a fait ça et s’en est excusé. Il a entamé une démarche pour suivre des soins psychologiques avant même son placement en garde à vue et avant que l’enquête soit ouverte. Il a pris conscience que ce qu’il a fait est inquiétant", a-t-elle ajouté ce lundi 25 avril.