Oise : un homme de 22 ans mis en examen pour viols et agressions sur des mineures

Un homme de 22 ans a été interpellé le 9 mai et mis en examen pour des viols et des agressions sexuelles présumées sur sept femmes, dont cinq mineures, près de Compiègne (Oise). Dans ce dossier, "sept victimes, dont cinq mineures de plus de 15 ans" ont été recensées, selon le procureur de la République de Senlis, Loïc Abrial. L'individu, qui n'a jamais été condamné, a été mis en examen pour "agressions sexuelles", "viols sur mineur de plus de 15 ans" et "violences aggravées".