Olivier Dussopt poursuivi pour "favoritisme" : en quoi consiste cette infraction ?

L'enquête préliminaire avait été ouverte contre Olivier Dussopt à propos de deux lithographies qui lui avaient été offertes par un dirigeant local de la Saur en 2017, alors qu'il était député-maire d'Annonay. L'enquête devait, donc, vérifier de possibles faits de "corruption" et de "prise illégale d'intérêt". Olivier Dussopt avait, à l'époque, expliqué ne pas avoir pas déclaré ces lithographies à la déontologue de l'Assemblée nationale - comme c'est requis pour tout cadeau de plus de 150 euros - car il "ignorait la valeur" des deux tableaux, qu'il avait ensuite restitués. Leur montant serait inférieur à 1000 euros par pièce, a indiqué à TF1 et LCI une source proche de l'enquête.

Du fait de sa définition, le délit de "favoritisme" est souvent lié à d'autres infractions. Pour autant, cela n'est pas systématique. Par ailleurs, "dès lors que l'auteur a la qualité d'élu ou d’agent public, les juges présument sa connaissance de la loi et (...) sa volonté d’en méconnaître les dispositions légales ou réglementaires", indiquait Me Olivier Hénon en 2015 dans la revue spécialisée de l'Observatoire SMACL des risques de la vie territoriale.